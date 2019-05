'Mythische' Schnellbootbunker in IJmuiden onverwachts voor één dag open

IJMUIDEN - De Schnellbootbunker, de grootste Atlantikwall-bunker in Nederland, is op 25 mei met Bunkerdag toegankelijk voor publiek. En dat is bijzonder, want het gebeurde tot nu toe slechts één keer eerder dat geïnteresseerden een kijkje konden nemen.

Bunker-liefhebbers moeten dus hun slag gaan slaan, want het kan zomaar zijn dat het weer jaren gaat duren voordat de deuren opengaan. De laatste keer gebeurde dat in juni 2017, toen geïnteresseerden massaal naar IJmuiden kwamen om de mysterieuze bunker in levende lijve te zien.

Lees ook: De mythe doorgeprikt: eindelijk een kijkje in de Schnellbootbunker

De enorme Schnellbootbunker bezat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog veertien overdekte havens, waarin maar liefst 28 Schnellboote (torpedoboot) afgemeerd konden worden. Behalve dokken waren er voor reparaties en onderhoud vier droogdokken en tientallen werkplaatsen aanwezig. Tussen het dubbele dak werd een kazerne voor maar liefst 1.000 soldaten gerealiseerd.

Torpedo's

Naast de Schnellbootbunker is ook de Torpedo-opslagbunker te bezoeken die nu bekend staat als de popbunker.

Hier lagen de mijnen en torpedo’s waar de Schnellboote mee bewapend werden.

Tickets zijn de op de dag zelf verkrijgbaar en kosten 6 euro. Niet alleen in IJmuiden zijn er deze dag bunkers te bezoeken, maar langs de hele kust. Dus schnell! Nu het nog kan.