Stomdronken automobilist (49) van de A7 bij Noordbeemster geplukt

NOORDBEEMSTER - Zaanse agenten hebben gisteravond een automobilist aan de kant gezet die veel te veel had gedronken. De 49-jarige man was zó onder invloed, dat een blaastest amper lukte.

Agenten spotten de bestuurder rond 23.30 uur, terwijl hij enorm slingerend over de A7 bij Noordbeemster reed. Toen de man werd aangesproken kwam er amper een woord uit. In zijn auto lage vele halve liters blikken bier.

De man blies een gigantisch hoog promillage van 1215 ug/l. Volgens de politie is dat ruim 5,5 keer meer dan is toegestaan. Zijn rijbewijs is per direct ingevorderd.