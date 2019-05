Vrouw (37) uit Krommenie aangereden tijdens uitlaten van de hond

KROMMENIE - Een 37-jarige vrouw uit Krommenie is vannacht aangereden door een auto toen ze de hond aan het uitlaten was. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht en de bestuurder is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 01.15 uur, op de Eikelaan in Krommenie.

Volgens een politiewoordvoerder zag de bestuurder van de auto de vrouw over het hoofd toen zij met haar hond de weg over wilde steken, met de aanrijding tot gevolg.

De klap was dusdanig hard, dat de vrouw met verwondingen aan haar hoofd naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Hoe het met de hond gaat is niet bekend.

Bloedtest

Bij een dergelijke aanrijding is het aanhouden van de bestuurder standaard procedure, aldus de politiewoordvoerder. Een bloedtest moet uitwijzen of de bestuurder mogelijk teveel had gedronken.