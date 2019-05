Ravage na uitwijkactie op N242: automobilist gewond

HEERHUGOWAARD - Op de Westerweg in Heerhugowaard is een busje van de weg geraakt nadat de bestuurder mogelijk moest uitwijken voor overstekende konijnen. Het busje knalde tegen een boom, kwam op de kant terecht en de bestuurder moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het ongeluk gebeurde vanochtend op de N242, ter hoogte van industrieterrein De Zandhorst. Een getuige vertelt dat de bestuurder uitweek voor twee konijnen op de weg en daarom van de weg reed.

De politiewoordvoerder spreekt over een 'eenzijdig ongeval' waarbij de bestuurder met het busje van de weg raakte en door de brandweer en ambulancepersoneel uit het voertuig gehaald moest worden.

De bestuurder is uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.