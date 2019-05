Twee vrachtwagens verwoest na brand op bedrijventerrein in Zaandam

ZAANDAM - Op het terrein van een containerverhuurbedrijf in Zaandam woedde vannacht een grote brand. Twee vrachtwagens stonden in lichterlaaie.

Hoe de brand kon ontstaan bij het bedrijf aan de Daam Schijfweg, is niet duidelijk. Vermoedelijk ontstond de brand in één van de vrachtwagens en is deze overgeslagen naar de wagen ernaast. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Brandweerinzet voorkwam dat het vuur verder om zich heen kon slaan.