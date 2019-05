Texelse lammetjes lopen iedere dag een rondje om de aarde

TEXEL - De lammetjesradar is niet alleen leuk om de dieren te spotten, maar geeft ook een inkijkje in het veelbewogen leven van de eilandbewoners. En het zijn duidelijk drukke baasjes. De wollige Tesselaars leggen namelijk gezamenlijk een duizelingwekkende 44.000 kilometer per dag af. Dat is evenveel als ieder etmaal een rondje om de planeet. Of om het dichter bij huis te houden: 733 rondjes om het eiland.

Dankzij GPS-trackers, die twaalf moederschapen sinds maart dragen, is ontdekt dat een Texels lammetje gemiddeld twee kilometer per dag aflegt. Dat meldt mediapartner Texelse Courant.

Dit voorjaar zijn er zo'n 22.000 lammetjes geboren. Dit aantal keer twee kilometer per dag resulteert in: 44.000 kilometer per dag. De lammetjesradar laat zien het schaap van boer Jan-Willem van Schapenbedrijf De Waddel een uitschieter is. Zijn schaap met lammetjes legt gemiddeld 3,8 kilometer per dag af.

Lammetjesradar

Moederschapen en hun lammetjes worden constant verplaatst over het eiland om te zorgen dat ze genoeg gras tot hun beschikking hebben. Daarom is het soms moeilijk om te weten waar je het beste naartoe kan om lammetjes te spotten. Om dat klusje wat makkelijker te maken, heeft VVV Texel samen met een paar schapenboeren de lammetjesradar gelanceerd, waarmee je precies bij kan houden waar moederschapen met hun kleintjes rondlopen.

Feitjes

Texel staat bekend als hét schapeneiland van Nederland. Naast lammetjes spotten zijn er bijvoorbeeld ook veel producten met Texels schapenbont te koop. Dit jaar zijn er zo'n 22.000 lammetjes geboren. Texel telt 13.500 inwoners, dus je kan het een heuse lammetjes take-over noemen.

Informatie

Naast de radar is er op de website ook informatie te vinden over verschillende schapenboeren en wat er nog meer te doen is op het eiland. Ook is de lammetjesradar te volgen op Instagram.