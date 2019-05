Weer actie van bewoners Hilversum Oost tegen plannen afsluiten spoorwegovergang

HILVERSUM - Over twee weken neemt de gemeenteraad van Hilversum een besluit over de inrichting van het nieuwe stationsgebied. Inwoners van Hilversum Oost voeren opnieuw actie omdat ze vrezen te worden afgesloten.

De bewoners stonden vandaag met flyers en cake bij de kleine spoorbomen, de gevaarlijke spoorovergang tussen Hilversum-Oost en West. Iedereen in de Mediastad is het met elkaar eens dat er iets aan de linke oversteek moet gebeuren, de discussie is vooral wát er moet veranderen.

Lees ook: Hilversum-Oost roept op tot second opinion over plannen stationsgebied

Het plan van de gemeente is om van de overgang een eenrichtingsweg te maken, als onderdeel van een vernieuwing van het hele stationsgebied. De bewoners van Oost zien dat niet zitten en willen eerst een onderzoek naar andere oplossingen. "Want nu wordt Hilversum-Oost nog verder afgesloten van West", vertelt Patrick Weening die zelf in Oost woont. "En dan hebben we een hele vervelende situatie."

Lees ook: Hilversum-Oost overhandigt manifest aan burgemeester: "Hoop dat hij de wethouders tot de orde roept"

De bewoners willen dat de gemeente een beslissing over de toekomst uitstelt totdat het onderzoek naar andere oplossingen is afgerond. "We praten hier over plannen die misschien wel voor de komende tachtig tot honderd jaar effect zullen hebben", zegt buurtbewoner Ruud van der Woude. "Dan is het juist nodig om die pas op de plaats te maken en die tijd te nemen er goed naar te kijken."