Tien jaar na zwaar auto-ongeluk een mooie moederdagverrassing voor Monique

ALKMAAR - Tien jaar geleden kreeg Monique uit Alkmaar een ernstig auto-ongeluk. De auto waar zij in zat, belandde in een sloot. Na de crash volgde een lange en zware revalidatie. Haar dochter Wendy wilde haar graag op Moederdag in het zonnetje zetten met een mooi bosje bloemen.

Monique kan zich vrij weinig herinneren van het ongeluk en de momenten daarna. Wendy weet het nog als de dag van gisteren: "Het enige wat ik toen dacht was, we moeten haar bijhouden. Tegen haar blijven praten, op de een of andere manier ging er een knop om. Ik dacht: ik moet eerst handelen en dan pas denken aan hoe het later gaat."

Opnieuw alles moeten leren

Het ongeluk heeft voor Monique ernstige gevolgen gehad: "Ik kon echt helemaal niets meer. Ik heb echt alles opnieuw moeten leren. Opnieuw leren praten, leren lopen. Eigenlijk alles." In de nakomende jaren is hun band alleen maar versterkt en is deze volgens Wendy nu sterker dan ooit: "We zijn veel dichter naar elkaar toe gegeroeid. We hebben elkaar nu meer nodig dan ooit."

Treuren doet Monique niet: "Ga door met het leven. Het is gebeurd. Je kan niet op de bank blijven zitten, want dan doe je helemaal niets meer. Gewoon doorgaan!"