Ouders bouwden een zorgwoning: eindelijk een eigen plekje voor de gehandicapte Lisa

NIEUW-VENNEP - Ria en Bert van de Hoef wilden hun verstandelijk beperkte dochter Lisa niet in een grote zorginstelling laten wonen. Daarom zijn zij zeven jaar geleden begonnen met het opzetten van een eigen zorgwoning in Nieuw-Vennep, speciaal voor Lisa. Vanmiddag gingen eindelijk de deuren open.

"Je wil toch een leuk plekje voor je gehandicapte dochter", vertelt moeder Ria tegen NH Nieuws. "Dat kleinschalige spreekt ons aan. Dat je kunt bepalen wat er wel en niet gebeurt." Hun dochter Lisa is inmiddels 33 en heeft heel haar leven thuis gewoond. "We zijn niet heel piepjong meer. Er komt een moment dat je er niet meer bent", legt Ria uit. "Dan wil je niet dat de andere twee dochters er mee opgezadeld worden."

Lisa gaat met zeven andere gehandicapte bewoners samenwonen. Iedereen krijgt zijn eigen appartementje met keuken en er is 24-uurs begeleiding aanwezig.

Net als thuis

Voor de ouders van Lisa is het belangrijkste dat zij zich heel erg thuis voelt in haar nieuwe omgeving. Het huis is een oudereninitiatief wat ook inhoudt dat de ouders nog steeds veel invloed hebben om hoe het nou daadwerkelijk gaat. "Het is voor ons belangrijk om te zien en te weten dat het net zo doorgaat als thuis", vertelt Ria.

De zorgwoning staat in een nieuwbouwwijk vol componistennamen, en daarom leek de bouwers de naam 'Villa Octet' passend. Naar de acht bewoners, net zoals bij een octet: een muziekensemble met acht muziekinstrumenten of zangstemmen.

Naar mijn eigen huis

Gelukkig lijkt Lisa zich al prima thuis te voelen op haar nieuwe stekje. Ria: "Afgelopen vrijdag kwam zij bij ons logeren en toen zei ze: 'ik ga weer naar mijn eigen huis'. Dat was wel heel fijn om te horen."