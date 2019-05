KNRM redt omgeslagen boot vol met scouts op reddingbootdag

BLARICUM - Voor de kust van Bunschoten is vanmiddag een boot van een scoutinggroep omgeslagen. Daarop zaten zes kinderen, die door een reddingsboot -die daar toevallig vanwege reddingbootdag was- op het droge zijn geholpen. Een van de scouts is licht onderkoeld geraakt, verder raakte niemand gewond.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Blaricum en Huizen rukte uit om de kinderen te helpen. De scouts werden op de kant in een isolatiedeken gewikkeld, zodat ze geen kou vatten.

Toevallig

De kinderen voeren in het Eemmeer, toen toevallig verderop de open dag van de KNRM bezig was. Het is niet precies duidelijk hoe de boot heeft kunnen omslaan. De reddingswerkers van de KNRM bliezen direct hun rondvaart af toen ze in actie moesten komen voor de kinderen.