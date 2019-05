Vliegtuig onderweg naar Schiphol boven Duitsland onderschept door straaljagers

SCHIPHOL - Een Airbus A320 die vanmiddag voor TUI Nederland een vlucht van Rhodos naar Schiphol uitvoerde, is boven Duitsland onderschept door straaljagers. Een woordvoerster van TUI laat NH Nieuws weten dat het toestel, dat ingehuurd is van het Spaanse Gowair, het radiocontact was verloren met de verkeersleiding.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het toestel zou door de Duitse luchtmacht zijn onderschept, maar dat kon de woordvoerster nog niet bevestigen. Een crisisteam van TUI Nederland stond op het punt om bij elkaar te komen om de verdere procedures te bespreken. Maar voordat er vergaderd kon worden, was het radiocontact al hersteld.

Foto's vanuit vliegtuig

In het radiocontact dat de straaljagerpiloten met de verkeersleiding had, was te horen dat ze passagiers foto's zagen nemen en daarmee er al vanuit gingen, dat er geen sprake was van een noodsituatie. De Airbus is rond 17.30 uur geland op Schiphol.

Lees ook: Terugkijken: F-16's begeleiden Boeing boven Amsterdam vanwege 100 jaar luchtvaart

Het is een standaardprocedure om straaljagers te laten uitrukken als er te lang geen radiocontact mogelijk is en uitgesloten moet worden of het toestel is gekaapt of dat de piloten bijvoorbeeld buiten bewustzijn zijn.

Lees ook: Vlucht uit de VS negen uur vertraagd door agressieve passagier

Later meer..