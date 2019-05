Texelse strandhuisjes en auto beschoten door onbekende vandalen

DE WAAL - Onbekenden hebben vannacht op vakantiehuisjes en een auto geschoten in Texel. Dat gebeurde op het parkeerterrein bij strandpaviljoen paal 21.

De achterruit van de auto ligt in duizend stukjes op de parkeerplaats. In de huisjes, die binnenkort naar het strand worden gebracht zitten meerdere kogelgaten. De politie zoekt getuigen.

De vernielingen werden ontdekt door Jan van der Star van strandbedrijf Noorderbad. "Wat een diep triest volk loopt er toch rond op de wereld", schrijft hij op Facebook.

Schade

De politie is volgens Jan al ingelicht. "Het waren geen huisjes van mij, maar van particulieren. Het is een jaarlijks terugkerend probleem dat de strandhuisjes gemolesteerd worden", vertelt de Tesselaar tegen NH Nieuws. "Maar dat ze beschoten worden is nieuw. Na het weekend gooien we de huisjes open en dan kunnen de eigenaren en de politie de schade eens bekijken."

Wie tips heeft over de gebeurtenis kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.