Zweefvliegers blij met nieuw vliegcentrum: "Prachtig zicht op de Wadden"

SLOOTDORP - Het nieuwe vliegveld in Slootdorp is vandaag officieel geopend. Zweefvliegcentrum Noordkop moest noodgedwongen verhuizen voor de komst van nieuwe windmolenparken in de Wieringermeer. De verhuizing heeft een bijzonder voordeel opgeleverd voor de zweefvliegers "We hebben prachtig zicht op de Wadden."

De opening is verricht door de commissaris van de koning van Noord-Holland Arthur van Dijk en burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon. Zij hadden de doopvlucht: "Spectaculair, dan zie je hoe mooi Noord-Holland is", zegt Van Dijk. Hij komt zeker nog eens terug: "Ik kan me geen betere plek voorstellen."

Fantastisch

Enthousiast zijn ook de leden. Remco Tieken vliegt nu zes jaar: "Het zicht op de Wadden is fantastisch en soms kun je tot aan Hoek van Holland kijken. Het wordt nu echt tijd voor een eigen vliegtuig."

De afgelopen maanden zijn er al wel twee incidenten geweest tussen zweefvliegtuigen en motorvliegtuigen. Dat had vooral te maken met de nieuwe locatie van het zweefvliegveld. "We hebben daar afspraken over gemaakt en de omgeving goed geïnformeerd", aldus Tieken.

Groei

Het zweefvliegcentrum is ook blij met de nieuwe locatie, vertelt voorzitter Auke Visser: "Het veld is langer, we hebben een nieuwe en grotere hangar. We hopen nu ook te kunnen groeien om nog meer mensen te laten vliegen."