Veganisten demonstreren 24 uur op de Amsterdamse Dam

AMSTERDAM - Rond de duizend veganisten staan sinds vanmiddag te demonstreren op de Dam in het centrum van Amsterdam tegen het gebruik van dieren voor voedsel, kleding, en in de medische-, make-up- en entertainmentindustrie. One Dam Day, zoals het evenement heet, begon iets later dan de geplande 12.00 uur 's middags en duurt nog tot zondagmiddag.

Deelnemers van de dierenrechtenorganisatie Anonymous for the Voiceless (AV) vormen samen een Cube of Truth, in een vierkant wordt er vreedzaam en statisch gedemonstreerd. Gekleed in het zwart, Guy Fawkesmasker en in de hand borden met 'Truth' trekken zij de aandacht van voorbijgangers. Sommigen laten videobeelden zien van dierenleed.



Lees ook: Man verorbert rauw stuk vlees voor ingang Vegan Foodfestival

AV ging vandaag met voorbijgangers in gesprek. Met welke morele argumenten gebruiken we dieren en waarom, en hebben we dat wel nodig? De organisatie heeft als doel een wereld waarin dieren niet meer worden gebruikt door de mens.

Massaslachtingen

'Nu vindt de massa het radicaal dat mensen opkomen voor niet menselijke dieren', zegt organisator Désirée Verhoeven. 'Op een dag zullen we met zijn allen terugkijken op de martelingen en massaslachtingen die de consument de dieren aandoet.'

AV is in 2016 opgericht in het Australische Melbourne en is gespecialiseerd in straatactivisme. Sindsdien zijn er wereldwijd, volgens de organisatie, bijna duizend steden met een eigen Cube of Truth.