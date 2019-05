Ongeluk in Coentunnel zorgt voor drukte bij Amsterdam

AMSTERDAM - Een ongeluk in de Coentunnel heeft voor drukte gezorgd op de snelwegen bij Amsterdam. Ook op de A5 in de richting van Zaandam loopt het vast.

Het is niet duidelijk met hoeveel vertraging automobilisten rekening moeten houden.

In de tunnel is een auto achterop een ander voertuig gebotst. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.