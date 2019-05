Fietspad Afsluitdijk dit jaar nog vier zondagen open

DEN OEVER - Rijkswaterstaat stelt dit jaar het fietspad op de Afsluitdijk nog vier zondagen open. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Rijkswaterstaat en belangenorganisaties van fietsers en wandelaars.

De zondagen dat de Afsluitdijk wordt opengesteld voor fietsers zijn 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus, zo meldt mediapartner Noordkopnieuws.nl. Op deze laatste datum wordt de IJsselmeer Challenge gereden.

Rijkswaterstaat werkt tot 2023 aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Veel werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd, daardoor kan de Afsluitdijk open blijven voor het wegverkeer.

Dit is van groot belang voor de bereikbaarheid van het noorden van Nederland. Het fietspad kan echter niet veilig open blijven. Rijkswaterstaat zet daarom de Afsluitdijk-fietsbus in om langzaam verkeer veilig naar de overkant te brengen.

De werkzaamheden stuiten sommige mensen tegen de borst. Zo is uitbater Alex Terpstra van lunchroom Het Monument woest over de afsluiting van het fietspad. Hij is bang veel klanten mis te lopen.