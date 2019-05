Stede Broec mogelijk miljonair rijker: winnend staatslot gekocht in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - De gemeente Stede Broec is mogelijk een miljonair rijker. Een winnend staatslot van een miljoen euro is gekocht bij een Primera in Bovenkarspel. De medewerkers weten alleen niet wie de winnaar is.

"Wij hebben geen idee wie het lot heeft gekocht", zegt een medewerkster tegen het Noordhollands Dagblad. "Ik kan me niet herinneren dat er eerder zo'n grote prijs is gevallen op een lot dat bij ons is gekocht."

De prijs op het lotnummer CJ 21070 viel gisteravond. Het gaat om de zogeheten XL Hoofdprijs van de Staatsloterij, een trekking op elke tiende van de maand.