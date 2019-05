Overleden man in busje op camping Oudkarspel stierf natuurlijke dood

OUDKARSPEL - De overleden man die gisteren werd gevonden in een busje in Oudkarspel is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Hij is een natuurlijke dood gestorven.

Dat meldt de politie. Het busje stond geparkeerd op een camping aan de Oude Provincialeweg.

Een woordvoerder liet gisteren na de vondst weten dat de doodsoorzaak nog een raadsel was. Na onderzoek kon de politie een misdrijf uitsluiten.