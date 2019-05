Veel klachten over nachtelijke vrachtvlucht: "Dacht dat hij naar beneden kwam"

AMSTERDAM - Veel mensen in Amsterdam-Zuid en Nieuw-West zaten vannacht rond 2.20 uur rechtop in bed door een laag overvliegend vliegtuig. "Ik dacht hij naar beneden kwam", vertelt een geschrokken bewoner.

De vrachtvlucht van Martinair naar São Paulo was volgens een woordvoerder van Schiphol te laat vertrokken. Officieel had het vliegtuig al om 22.00 uur Nederland moeten verlaten, maar door onbekende omstandigheden werd er pas rond 02.15 uur opgestegen.

Neerstorten

Vlucht MP7551 steeg op vanaf de Kaagbaan en ging boven Amsterdam-Zuid linksaf in de richting van IJmuiden. Het vliegtuig maakte boven de stadsdelen Zuid en Nieuw-West zoveel herrie, dat enkele bewoners dachten dat het toestel zou neerstorten. "Ik ben niet snel bang, maar het leek echt of het misging", vertelt een vrouw. "Ik zat echt rechtop in bed."

Schiphol laat in een reactie weten ook flink wat klachten te hebben ontvangen over de vlucht. Er wordt onderzocht waarom het toestel zoveel later is vertrokken en of dit in de toekomst voorkomen kan worden. "We vinden het heel vervelend voor de mensen die er last van hebben gehad", zegt een woordvoerder.

Het toestel is nog steeds onderweg naar São Paulo en moet daar aan het einde van de ochtend Nederlandse tijd landen.