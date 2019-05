Inbrekers vluchten voor politie na betreden bouwterrein Zandvoort: tweetal opgepakt

ZANDVOORT - Twee inbrekers zijn vannacht in de kraag gevat nabij een bouwterrein in Zandvoort. De mannen klommen over een hek van het terrein en vluchtten toen de politie arriveerde.

De politie kreeg rond 2.50 uur melding dat de twee mannen over het hek klommen. Toen agenten ter plaatse kwamen, zetten de mannen het op een lopen richting de Jacob Catsstraat. Achtervolging

Na een korte achtervolging kon de politie een 29-jarige man uit Zandvoort aanhouden. De tweede verdachte, een 22-jarige man uit Bennebroek, werd met behulp van een hondengeleider in de bosjes gevonden. Agenten vonden ook een aantal tassen op het bouwterrein. Wat er in die tassen zat, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

