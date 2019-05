Eerste weekend van afsluitingen A10 en Amsterdamse treinstations: tot een uur extra reistijd

AMSTERDAM - Dit weekend is het eerste van vijf waarin de buitenring A10 zuid en de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI zijn afgesloten vanwege de werkzaamheden aan het nieuwste bouwproject van Amsterdam: Zuidasdok.

Vanaf gisteravond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de ring A10 Zuid richting de A2 en A10 Oost afgesloten vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. Vanaf Schiphol moeten automobilisten omrijden via de A5 en de A9. De andere kant op, richting Schiphol, blijft de ring Zuid wel open. Door de afsluiting moeten weggebruikers rekening houden met drukte en een extra reistijd oplopend tot een uur.

Treinverkeer

Het treinverkeer van en naar stations Zuid en RAI ligt het hele weekend stil. Reizigers zullen via Amsterdam Centraal moeten reizen. Ook dit zorgt, afhankelijk van de eindbestemming, voor een flinke vertraging. De metro op beide stations rijdt wel.

"De oude metrotunnel gaan we komend weekend slopen. Dat betekent dat het wegdek van de A10 weggehaald wordt. Dan slopen we het dak van de tunnel en de tunnelwanden, zondag gaan we alles zo snel mogelijk weer aanvullen, om uiteindelijk maandagochtend weer open te gaan", legt verkeersmanager Niels van den Brink uit.

Drukker

De werkzaamheden worden juist in de weekenden gedaan, omdat het doordeweeks nog veel drukker op de weg is. "Er rijden hier in het weekend 6.500 auto's per uur. Dat betekent dat als zo'n weg wordt afgesloten, dat er rekening moet worden gehouden met extra reistijd en vertragingen", aldus Van den Brink. "Het verkeer richting Schiphol is wel open, maar in de omgeving van Amstelveen, Amsterdam West en Zuid is het drukker dan gebruikelijk."

Ook de volgende vier weekenden zijn de trajecten afgesloten. Het laatste weekend zelfs tot en met dinsdagochtend. Dan wordt een 3 miljoen kilo wegende constructie op zijn plaats geschoven. Dat dek vormt het dak van de Brittenpassage, een nieuwe onderdoorgang van station Zuid. Daaroverheen rijden straks de treinen van spoor 2 en 3.

De werkzaamheden zijn het hele weekend te volgen via de webcam van het project.