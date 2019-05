'Tata Steel vertraagt nodeloos asbestclaims oud-werknemers'

IJMUIDEN - Staalfabrikant Tata Steel vertraagt nodeloos de afhandeling van zaken van asbestslachtoffers die bij het bedrijf hebben gewerkt. Ook wil het staalbedrijf geen collectieve schaderegeling treffen, waardoor voormalige werknemers of hun nabestaanden langdurige procedures moeten voeren om een schadevergoeding te krijgen.

Dat meldt de Volkskrant na onderzoek en gesprekken met nabestaanden van asbestslachtoffers en advocaten. Door rechters, onafhankelijke deskundigen en in interne stukken van Tata is meermaals vastgesteld dat werknemers van de hoogovens zijn blootgesteld aan asbest, direct en indirect.

Van alle grote bedrijven waar dit het geval is geweest, is Tata Steel het traagst met het afhandelen van deze zaken. "Koploper in negatieve zin", wordt het staalbedrijf genoemd in stukken van het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS).

Reactie Tata

Tata Steel herkent zich niet in de opmerkingen over "de te lange doorlooptijd" van de claims. Het bedrijf zegt dat het bij asbestclaims uit het verleden zijn "verantwoordelijkheid neemt", zich "ruimhartig" opstelt en de meldingen en claims "zeer zorgvuldig" behandelt.