FC Volendam heeft eerste miljoen binnen voor spelersfonds

VOLENDAM - FC Volendam heeft één miljoen euro binnen gehaald via een participatiefonds waarin mensen kunnen investeren in contractspelers. Dat maakte de club vrijdagavond in hotel Spaander bekend. 'Team Jonk' gaf daar een presentatie met de bedoeling het bedrag te verhogen tot het maximum van drie miljoen euro.

Behalve Wim Jonk hielden de nieuwe technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur externe betrekkingen Keje Molenaar een vurig betoog welke koers de FC de komende jaren moet gaan varen. Onder de werktitel 'FC Volendam 2.0, het nieuwe Oranje' wil de nieuwe directie weer terug naar de eredivisie. "Jan (Smit, red. en ik hebben elkaar plechtig beloofd dat als we promoveren we de Heen en Weer in de brand steken", steekt Molenaar de ambities niet onder stoelen of banken.

Miljoenen

Volgens Smit is het goed dat de Volendammers het over een andere boeg gooien. "We proberen al tien jaar te promoveren en het lukt niet. Op deze manier willen we extra miljoenen ophalen en de ervaring leert dat dat de snelste weg naar boven is."

Vol stadion

De doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar liggen zowel op als naast het veld. Jonk wil het stadion weer vol spelen door attractief voetbal. Deelname aan de play-offs blijft een doelstelling en de kwaliteit van de zelf opgeleide spelers moet omhoog. Jonk: "Als je kijkt naar de kwantiteit gaat het goed, maar we staan wel zestiende. We moeten spelers hebben die het eerste elftal beter maken." Ook moet er een betere samenwerking met de RKAV Volendam komen.

Cruijff

De koers die Ajax destijds na de fluwelen revolutie onder Johan Cruijff inzette, is voor Team Jonk een leidraad. Maar aanvallend voetbal met spelers uit eigen kweek kan niet zonder op korte termijn te investeren in de selectie. Vandaar dat de nieuwe leiding op zoek is naar geld om de club naar een hoger plan te tillen. Mensen kunnen een bedrag van 2.500 euro tot een ton in het participatiefonds storten en krijgen hun inleg bij verkoop van spelers al dan niet met winst of verlies terug. Volgens de regels van KNVB geldt een maximum termijn van drie jaar met een uitloop naar een vierde jaar.

Omdat er ook vanuit België interesse is om in het spelersfonds te investeren houdt FC Volendam binnenkort bij onze zuiderburen een zelfde informatie-avond. De inschrijving voor het fonds sluit 1 september.