Buurt in IJmuiden opgeschrikt door harde knallen: "Ik vind de maatschappij verziekt"

IJMUIDEN - "Het komt wel heel dichtbij", zegt een ongeruste buurtbewoonster. Een harde knal in de Lekstraat in IJmuiden zorgde vandaag voor veel woeling in de wijk. In de dagen ervoor waren er al twee schietpartijen in de omgeving.

"Je wordt onzeker en bang", zegt een andere buurtbewoonster. "Bang dat er straks bij jou voor de deur iets gebeurt. Ik vind de maatschappij verziekt." Het verwondert de vrouw niks dat er de laatste tijd meer incidenten in IJmuiden zijn geweest. "Je hoort ook zoveel narigheid om je heen."

Schietpartijen in IJmuiden

In de nacht van 26 op 27 april kwamen er bij de politie meldingen binnen dat er schoten werden gehoord in de buurt. Een dag later -op 28 april- kwamen er opnieuw meldingen binnen van een schietpartij. Deze keer werd er uit een rijdende auto geschoten op het Gijzenveltplantsoen.

De eerste buurtbewoonster vindt dat er veel meer blauw op straat moet komen. "En beter nadenken over het gebruik van drank en drugs en dat soort dingen. Maar vooral meer politie. We missen echt toezicht in de buurt." In de tussentijd adviseert ze iedereen in de buurt om goed om zich heen te kijken en de deuren stevig dicht te draaien: "Wees alsjeblieft voorzichtig en alert."

De politie meldde later na onderzoek dat er niet is geschoten en het incident geen verband heeft met de eerdere incidenten. De straat is weer vrijgegeven.