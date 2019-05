Beverwijkse tienervriendinnen in de bres voor schone stad: "Anders gaan dieren dood"

BEVERWIJK - Ceyda (10) en Laura (10) zijn wars van al het zwerfvuil in de stad. Om daar verandering in te brengen plakken ze overal in Beverwijk een boodschap op de muren: "Troep hoort niet op straat of in de sloot!"

Met een rolletje plakband, schaar en een vel papier op de bagagedrager fietsen ze vrijdagavond de straten van Beverwijk door. Met grote hoofdletters staat er bovenaan het papier: Geef de aarde door! Ceyda wijst in het rond en vindt dat het niet goed gaat in haar stad. "We zijn vorig jaar met vier vriendinnen een groepje gestart om daar er iets aan te doen", zegt ze tegen NH Nieuws.

Ceyda en Laura plakken het formulier op de muur.

Haar vriendin Laura is net zo vastberaden."We willen een schoon milieu, want troep hoort in de prullenbak en niet op straat. En ook niet in een sloot: echt alleen in de prullenbak. Want als de dieren het zouden eten dan gaan ze dood."

Samen met de andere leden van de 'actiegroep', Isa en Demi, voegen ze daad bij het woord, en ruimen ze zelf rommel op in het Beverwijkse park Overbos. "We moeten er samen aan werken. Dan halen we troep uit de vijver of uit het park. En we hopen dat iedereen ons gaat helpen om het ook schoon te houden."