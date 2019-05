Twee woningen in Amsterdam gesloten wegens verband met plofkraken

AMSTERDAM - Op last van burgemeester Halsema zijn vandaag twee woningen gesloten. De politie kwam beide woningen op het spoor tijdens onderzoeken naar verdachten van plofkraken.

Het gaat om een woning aan het Nassauplein in Amsterdam West en een woning in de Bessemerstraat in Oost. Beide woningen zijn per direct voor drie maanden gesloten.

In de woning aan het Nassauplein vond de politie materialen die gebruikt kunnen worden om explosieven te maken. De politie had al aanwijzingen dat een verdachte van een plofkraak op het adres woonde.

In de woning aan de Bessemerstraat waren dergelijke materialen ook aanwezig. Bovendien vond de politie er plofkraakexplosieven, illegaal vuurwerk, bivakmutsen en een kogelwerend vest. De politie vermoedt op basis hiervan dat de woning een rol speelt in de zware georganiseerde misdaad.

De afgelopen maanden werd de stad meermaals opgeschrikt door plofkraken. De gemeente laat weten de woningen gesloten te hebben om 'deze ernstige verstoring van de openbare orde te beëindigen.'