Volendamse Kyra doet emotionele oproep: "Ga je EHBO halen, je kan er een leven mee redden"

VOLENDAM - Stijf van de adrenaline doet Kyra Tol haar oproep op Facebook. "Ga je EHBO halen, je kan er een leven mee redden", schreeuwt ze emotioneel uit. Even daarvoor moest de Volendamse machteloos toekijken toen ze een man in een plas bloed in een park vond.

De man liet zijn hond uit op het Schelpenpadje bij de Zuidpolderlaan. Kyra liep op dat moment in de buurt, toen zij de hond van de man alleen aantrof. Samen met de hond ging ze op zoek naar het baasje.

"Toen zag ik hem bewusteloos op de grond liggen", vertelt Kyra aan NH Nieuws. Eerst probeerde ze contact te krijgen met de man. "Ik riep: 'gaat het? gaat het?' Maar hoorde alleen een gorgelend geluid." Toen het niet lukte om contact met de man te maken belde de Volendamse 112 en riep de hulp in van omstanders. Een voorbijganger kon gelukkig wel reanimeren en hielp de man die net door een hartaanval was getroffen.

Goede voorbeeld

Eenmaal thuisgekomen zet Kyra haar emotionele oproep op internet. Ze krijgt veel positieve reacties, maar ook blijkt al snel dat veel van haar vrienden eenzelfde situatie hebben meegemaakt. Kyra geeft het goede voorbeeld en meld zichzelf onmiddellijk aan voor een cursus. Ze hoopt nu dat anderen haar voorbeeld zullen volgen.

Inmiddels heeft ze contact gehad met de familie van de man. Die houdt haar op de hoogte hoe het met het slachtoffer gaat.