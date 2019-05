G-handbalsters gehuldigd na zilveren plak op Special Olympics World Games

ALKMAAR - Vijf G-handbalsters van SV Koedijk die ons land vertegenwoordigden tijdens de Special Olympics World Games in Abu Dhabi, zijn vandaag gehuldigd in het Alkmaarse stadhuis. Het vijftal met een verstandelijke beperking won in maart, samen met handbalsters uit Haarlem en Amsterdam, een zilveren medaille.

Ilona Smit, Lisa de Boer, Marjolein Kool, Karianka Bosman, Linda Huisman en hun trainer Lia Bijpost en coach Yvonne Zut ontvingen allen een plaquette uit handen van wethouder Sport Pieter Dijkman. Dijkman is trots op de prestatie van de speelsters van de G-tak van SV Koedijk.

De handbaldames en hun begeleiders hebben het super naar hun zin gehad in Abu Dhabi waar de tweejaarlijkse Olympische spelen voor sporters met een verstandelijke beperking werden gehouden. Er deden 190 landen aan mee. Voor Nederland waren er 64 sporters afgevaardigd, die uitkwamen in dertien takken van sport.

Shirtje trekken

Naast alle plezier die de sporters hebben gehad, moesten ze ook flink aan de bak. Vooral de wedstrijd tegen Duitsland was een pittige. "Ze trokken heel hard aan m'n shirt", laat Ilona Smit op een foto op haar telefoon zien. "Maar heel erg mooi om allemaal mee te maken."

Ook de trainer is trots op haar dames: "Een heel bijzondere prestatie, maar het allerbelangrijkste is toch dat je met plezier en met elkaar meedoet aan deze Spelen." Alle speelsters hebben zelf het geld bij elkaar moeten sprokkelen voor hun ticket naar Abu Dhabi. Gelukkig is de volgende World Games dichter bij huis: in 2023 in Berlijn.