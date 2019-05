Flatwoning in Zaandam gesloten na drugsvondst

ZAANDAM - De Zaanse burgemeester heeft een woning in een flat aan de Poelenburg in Zaandam voor zes maanden gesloten omdat er een wietplantage is aangetroffen.

In de flat vond de politie 265 hennepplanten. Ook werd er stroom afgetapt. "Door de illegale aansluiting ontstond gevaar voor kortsluiting. Doordat de plantage in een flatwoning stond, leverde het niet alleen een risico op voor de bewoners maar ook voor de omwonenden", aldus de gemeente.

De politie is gestart met een strafrechtelijk onderzoek en de gemeente doet onderzoek naar het aantal personen dat staat ingeschreven op dit adres.