Halverwege het plafond: al zes zware dwangsommen voor slakverwerker Harsco

IJMUIDEN - Inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben sinds januari bij slakverwerker Harsco - gevestigd op het terrein van Tata Steel en een belangrijke partner van de staalgigant- zes overtredingen geconstateerd. Dat betekent dat de teller inmiddels op 150.000 euro boete staat.

Toen de overlast door de uitstoot vorig jaar de spuigaten uitliep, besloot de Omgevingsdienst in oktober een boete van 5.000 euro per overtreding op te leggen, met een maximum van 150.000 euro.

Op 23 januari van dit jaar werd die grens bereikt, waarna de provincie met zwaarder geschut op de proppen kwam: De boete voor het overtreden van de uitstootregels werd vervijfvoudigd, van 5.000 euro naar 25.000 euro per overtreding.

Zes keer in de fout

Ook dat boetebedrag maakt weinig indruk, zo blijkt uit aantal overtredingen dat sinds eind januari is geregistreerd. In de afgelopen maanden ging het bedrijf zes keer in de fout. In dit geval geldt er een maximum van twaalf overtredingen, wat betekent dat het bedrijf halverwege het plafond is.

Inspecteurs bezochten in de periode 24 januari tot en met 24 april zestien maal het bedrijf Harsco om te controleren of het bedrijf zich houdt aan de voorschriften die zijn opgelegd.