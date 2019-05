Lodewijk Asscher start petitie: "Ziyech moet blijven"

AMSTERDAM - PvdA-leider en oud-wethouder in Amsterdam Lodewijk Asscher is een petitie gestart om Hakim Ziyech te behouden voor Ajax.

"Ziyech hoeft niet naar een topclub, hij zit al bij een topclub. Oproep aan Ajax en Hakim Ziyech: Laat Ziyech blijven en geef ons meer seizoenen als 18/19", is te lezen op de pagina van de petitie. De naam van de petitionaris is ene 'Lodewijk A.'

Navraag bij de woordvoerder van de PvdA-leider leert dat die Lodewijk A. daadwerkelijk Ajax-fan Lodewijk Asscher is. "Wij liefhebbers van het pure voetbal constateren dat Hakim Ziyech heel Nederland (of althans heel groot Amsterdam) laat genieten (met uitzondering van Johan Derksen) en verzoeken AFC Ajax en Hakim Ziyech een langdurig contract af te sluiten. Denk aan Barça/Messi", is verder te lezen op de petitie-pagina.

De petitie is inmiddels meer dan duizend keer ondertekend en loopt tot 8 augustus.