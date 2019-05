Mogelijk derde schietpartij in IJmuiden: omstanders horen harde knal

IJMUIDEN - Politie heeft een deel van de Lekstraat in IJmuiden afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens omstanders zou er een schietpartij hebben plaatsgevonden, maar de politiewoordvoerster kon dit nog niet bevestigen. Die weet alleen te melden dat er een "harde knal" te horen was. Wel is de politie met kogelwerende vesten aanwezig.

IJmuiden werd de afgelopen dagen al twee keer opgeschrikt door een schietpartij. Deze vonden dichtbij de Lekstraat plaats.

Zo waren er in de nacht van 26 op 27 april meldingen binnengekomen dat er schoten werden gehoord in de buurt. Agenten konden die nacht echter geen sporen vinden.

Zeven harde knallen

Een dag later - op 28 april - kwamen er opnieuw meldingen binnen van een schietpartij. Deze keer werd er uit een rijdende auto geschoten op het Gijzenveltplantsoen. Omstanders vertelden tegen NH Nieuws dat ze zeker zes tot zeven harde knallen hoorden. Het is nog niet bekend of er een verdachte is opgepakt.