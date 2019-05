Grote brand boven restaurant in centrum Zaandam: "Blijf uit de rook"

ZAANDAM - Er woedt momenteel een grote brand in een gebouw aan de Westzijde in Zaandam. De brandweer heeft de vlammen inmiddels onder controle.

Het pand wordt gedeeltelijk gesloopt om de brandhaard te kunnen achterhalen en bereiken. De brand begon in de schoorsteen van het gebouw.

"We zijn met groot materiaal uitgerukt. De brandbestrijding is vol aan de gang en we hebben nog geen sein meester kunnen geven", laat Dick Smulders van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten.

"Het lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn. We willen mensen vragen om uit de rook te blijven", voegt hij eraan toe.

De brand is midden in een winkelgebied en trekt veel bekijks. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.