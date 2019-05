Hilversummer opgepakt met 150 kilo hasj bij verkeerscontrole

HILVERSUM - Tijdens een verkeerscontrole afgelopen donderdag in het Brabantse Ulvenhout is een 21-jarige Hilversummer flink tegen de lamp gelopen. Hij had maar liefst 150 kilo hasj in zijn auto liggen.

De politie heeft de drugs en de auto in beslag genomen en doet onderzoek naar de herkomst van verdovende middel. De straatwaarde van de hasj is zo'n 1.2 miljoen euro.

De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig vast.