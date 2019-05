Politie zoekt getuigen vermoedelijke tweede schietpartij IJmuiden tijdens Koningsnacht

IJMUIDEN - De politie in IJmuiden is op zoek naar getuigen die meer weten van een eventuele schietpartij op Koningsnacht in de buurt van het Moerbergplantsoen. Er wordt niet uitgesloten dat het incident in verband kan worden gebracht met een drive-by schietpartij een dag later in dezelfde omgeving.

Dat laat de politie vandaag weten. Er zijn in de nacht van 26 op 27 april meldingen binnengekomen dat er schoten werden gehoord in de buurt. Agenten konden die nacht echter geen sporen vinden.

Een dag later - op 28 april - kwamen er opnieuw meldingen binnen van een schietpartij. Deze keer werd er uit een rijdende auto geschoten op het Gijzenveltplantsoen. Omstanders vertelden tegen NH Nieuws dat ze zeker zes tot zeven harde knallen hoorden. Het is nog niet bekend of er een verdachte is opgepakt. Er raakte niemand gewond.

De politie is op zoek mensen die mogelijk meer hebben gezien of beeldmateriaal hebben gemaakt. Getuigen worden verzocht zich te melden.