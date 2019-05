FNV: "Tata Steel ook alleen sterk genoeg voor de toekomst"

IJMUIDEN - Vakbond FNV vindt het teleurstellend dat de fusie tussen Tata Steel in IJmuiden en het Duitse ThyssenKrupp zeer waarschijnlijk van de baan is. Toch maakt het zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

"Er is tweeënhalf jaar gewerkt aan deze fusie, dus het is heel teleurstellend als het op het laatste moment niet doorgaat", vertelt Aad in ’t Veld, bestuurder FNV Metaal vanmiddag op NH Radio.

Desalniettemin maakt hij zich geen zorgen over de toekomst van de staalgigant. "De fusie was in potentie mooi geweest, omdat Tata daar in de toekomst beter van zou kunnen worden. Maar we hadden wel onze bedenkingen tegen de fusie. Nu zijn er banen veiliggesteld. Tata is een goed bedrijf en kan ook alleen verder in deze markt."

Europese Commissie

In 't Veld vermoedt dat de strenge regels van de Europese Commissie de reden zijn dat de fusie is afgeketst. "Ik denk dat Duitse kant nu de prijs te hoog vond worden."

Een medewerker van Tata Steel laat weten dat er onderling gelaten wordt gereageerd: "We liepen niet juichend door de gangen maar 'men' is er ook niet rouwig om. De verwachting is dat we beter af zijn zonder de Duitsers."

Wel brengt de mislukte deal een andere onzekerheid met zich mee: "De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Komt er straks een Rus of een Chinees om de hoek? Tata Steel India wil van Tata Steel Europa af, dit was de ideale mogelijkheid. Het liefst gaan we zelfstandig door, maar of dat realistisch is? Eerder nostalgisch."