Goochelbedrijf Dutch Magic uit Haarlem onaangenaam verrast door drugsbende met dezelfde naam

HAARLEM - Dutch Magic is de naam van een drugsnetwerk dat onlangs werd opgerold. Het zou gaan om de grootste coffeeshop ter wereld op het darkweb. Maar Dutch Magic kan niet alleen in verband worden gebracht met illegale praktijken. Er is ook een goochelbedrijf in Haarlem dat zo heet.

Het bedrijf heeft echter niets te maken met de onderwereld en eigenares Ilse Klijn is dan ook bang dat dit nieuws haar bedrijf in diskrediet zal brengen. Het bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en heeft klanten zoals Holland Casino en Shell en zelfs het Koninklijk Huis.

Toen Ilse vanochtend het nieuws hoorde schrok ze zich rot en schreef direct een bericht op de facebookpagina van haar bedrijf. "Op het darkweb werd op grote schaal gehandeld in illegale spullen, zoals drugs, wapens, kinderporno en gijzelingssoftware. En daar wil je natuurlijk niet mee geassocieerd worden", valt er in het bericht te lezen.

Ze hoopt dat haar goochelaars er geen last mee krijgen en dat haar klanten begrijpen dat haar bedrijf er echt niets mee te maken heeft. "Als je een slechte vibe aan je naam hebt hangen, is dat niet echt goed voor je in de toekomst."