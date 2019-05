Dode gevonden in geparkeerd busje op camping in Oudkarspel

OUDKARSPEL - In een busje op aan de Oude Provincialeweg in Oudkarspel is vanmiddag een dode gevonden. De politie doet onderzoek.

Het busje staat geparkeerd op een camping. Op foto's is te zien dat de omgeving door de politie is afgezet.

Volgens een woordvoerder is het nog een raadsel wat er precies is gebeurd.