Moordzaak Martin Kok toch in groter onderzoek

AMSTERDAM - De strafzaak over de moord op crimeblogger Martin Kok wordt alsnog onderdeel van het grote moordproces Marengo, dat draait om een reeks liquidaties die worden gelinkt aan de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.

De rechtbank in Lelystad besloot vandaag de zaak uit handen te geven, na eenzelfde verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) eerder dit jaar te hebben afgewezen.

Lees ook: Politie geeft beelden van moordenaar Martin Kok vrij

In Lelystad stond tot nu toe alleen de 26-jarige Achraf B. terecht voor de liquidatie van Kok. Bij de moord op de 49-jarige misdaadblogger eind 2016 in Laren zou hij als spotter zijn opgetreden. Maar het OM verdenkt hem ook van betrokkenheid bij liquidaties die onder het in Amsterdam lopende Marengo-onderzoek vallen.

Justitie wil alle verdenkingen tegen B. "in onderlinge samenhang" aan een rechtbank kunnen voorleggen, benadrukte de aanklaagster vorige maand.