Eindelijk weer lente: temperaturen stijgen na het weekend richting 20 graden

NOORD-HOLLAND - Na een lange periode van kou en bewolking hebben de weergoden eindelijk weer goed nieuws voor ons in petto. Het kwik kan aankomende week weer richting de 20 graden gaan stijgen.

Volgens weerman Jan Visser wordt het goede lenteweer dit weekend al ingezet. "Morgen begint de dag droog met flinke opklaring waarbij we de zon veelal gaan zien. Het enige minpuntje is dat de temperaturen nog wat aan de lage kant zijn", meldt Visser. Mensen die er een dagje op uit gaan moeten dus nog wel hun jas meenemen, want het wordt zo'n 12 graden.

Na het weekend is het helemaal genieten. Volgens de weerman gaat het kwik dan zeker stijgen naar de 17 á 18 graden. "En dat zijn tempraturen die beter passen bij de tijd van het jaar. Het hoogtepunt ligt op woensdag. Dan is het zeker 18 graden", besluit Visser.