Tata Steel betreurt spaaklopen fusie

IJMUIDEN - Tata Steel is teleurgesteld dat de fusie van zijn Europese activiteiten met die van ThyssenKrupp niet doorgaat. Het Indiase bedrijf wijst met een beschuldigende vinger naar beleidsmakers in Brussel.

Ondanks extra inspanningen van de bedrijven om mededingingsbezwaren weg te nemen, zou de Europese Commissie naar verwachting geen akkoord geven. Daarop werd de handdoek in de ring gegooid.

Lees ook: 'Stekker uit fusie Tata en ThyssenKrupp'

Tata Steel benadrukte opnieuw het belang van een succesvolle samensmelting van de divisies. De aandacht van het Indiase bedrijf zou na de Europese deal, volledig naar de thuismarkt kunnen gaan. In India wil Tata verder groeien, onder meer door capaciteitsuitbreiding en overnames. Het niet doorgaan van de fusie kan groei in India belemmeren.

Lees ook: Staalfusie tussen Tata en Thyssenkrupp dreigt geblokkeerd te worden door Brussel

Tata Steel verdient circa twee derde van zijn geld in eigen land. Op korte termijn zal het staalbedrijf zijn strategie voor de Europese activiteiten, waaronder de productielocatie in IJmuiden, uit de doeken doen. Het bedrijf zegt dat er meerdere opties zijn. "We moeten terug naar de tekentafel."