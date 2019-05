Etend KLM-personeel dwingt Transaviapiloot tot wachten: "Dit is absurd!"

SCHIPHOL - Een piloot van Transavia, die dankzij stakende Franse verkeersleiders vannacht met vele uren vertraging uiteindelijk op Schiphol landde, werd daar nog even in de wacht gezet vanwege een eetpauze van KLM-grondpersoneel. De vlucht uit Alicante kon niet parkeren zolang de etende grondmedewerkers niet een ander toestel bij de gate zouden wegslepen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gisteren werd het vliegverkeer boven West-Europa flink verstoord door een staking van de Franse luchtverkeersleiding. Ook vluchten van en naar Nederland werden hierdoor fiks vertraagd of zelfs geannuleerd. Vijf Transavia-vluchten die oorsprongelijk naar Eindhoven moesten vliegen, moesten door de nachtsluiting van Eindhoven Airport naar Schiphol uitwijken. Ook een vlucht naar Rotterdam kwam op Schiphol terecht. Een Transavia-vlucht strandde in het Marokkaanse Nador.

Transavia-vlucht HV6150 was door de staking drie uur later dan gepland geland op Schiphol. Als de piloten er om 3.00 uur 's nachts achterkomen dat zij hun Boeing 737 nog niet kunnen parkeren, vanwege een ander toestel dat nog aan hun gate staat geparkeerd, volgt een verhit gesprek met de luchtverkeersleider. Het toestel kan pas worden verplaatst als het KLM-personeel, dat Transavia op Schiphol afhandelt, zijn uitgegeten.

"Dit is absurd"

Voor de piloot is het onbegrijpelijk: "Dit is absurd, hè. Dit heb ik nog nooit gezien in de twintig jaar dat ik hier vlieg." Volgens de piloot is iedereen moe en heeft de bemanning slechts enkele minuten te gaan voordat zij wettelijk rust moeten nemen. De verkeersleider heeft begrip voor de Transavia-crew: "Ja, het is inderdaad ongelooflijk, maar waar."

Stewardess op het toilet

Uiteindelijk wordt de extra vertraging beperkt als een andere gate beschikbaar wordt gesteld. De piloten moet er wel nog wat minuutjes bijplakken vanwege een stewardess op het toilet: "We wachten nog even twee minuutjes tot ze er vanaf is."

Reactie Transavia

Transavia laat NH Nieuws weten dat zij ervan uitgaan dat het hier om een uitzonderlijk incident gaat. Door de vele uitwijkende vluchten van vannacht, allemaal veroorzaakt door de stakende Fransen, was het erg druk op Schiphol. De woordvoerster benadrukt dat er altijd een goede samenwerking is tussen KLM en Transavia en er een goede reden moet zijn dat het grondpersoneel tijdens een hectische nacht op dat moment even moesten eten.

KLM heeft nog niet gereageerd.