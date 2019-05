Diensten slecht bereikbaar door storing Tele2

NOORD-HOLLAND - Door een landelijke storing bij provider Tele2 zijn veel overheids- en andere diensten, zoals de ANWB, slecht bereikbaar. Er zijn vooral problemen met vaste telefoonlijnen.

De ANWB adviseert weggebruikers met pech om de Wegenwacht-app te gebruiken voor het leggen van contact. "Die app werkt via een andere provider"

Pech

"Bijkomend voordeel is dat we via die app exact kunnen zien waar mensen met pech staan'', aldus een woordvoerder. "Verder hebben we extra medewerkers van de Wegenwacht de weg op gestuurd om uit te kijken naar mensen die assistentie nodig hebben.''

Niet alleen de ANWB, maar ook andere instanties in verschillende delen van het land zijn niet of slecht bereikbaar. Zo laat de Rechtspraak op Twitter weten problemen te hebben.