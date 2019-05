Maxim Gullit tekent eerste contract: "Een heel mooi moment"

ALKMAAR - Maxim Gullit heeft vrijdagochtend zijn eerste contract getekend bij AZ. De zoon van Ruud Gullit is erg blij met de overeenkomst, die loopt tot medio 2022. "Ja mijn eerste contract, een mooi moment. Dit is voor mij een stimulans om nog harder te werken en straks hier in het stadion te spelen."

Het gaat snel met de pas zeventienjarige verdediger. In de wedstrijd FC Twente - Jong AZ debuteerde hij in het betaalde voetbal en nu tekent hij dus zijn eerste contract. "Ik speel pas twee jaar bij deze club. Het is allemaal heel snel gegaan gegaan. Maar voor mij is het allemaal nog wel te langzaam, ik had het liever nog sneller gewild maar ik had niet beter kunnen wensen."

Het voetbalseizoen is inmiddels bijna ten einde maar Gullit heeft al de nodige plannen voor het volgende seizoen. "Ik wil volgend seizoen een vaste waarde worden bij Jong AZ. En dan telkens stapje voor stapje dichter bij het eerste komen."

