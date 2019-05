Verzet tegen plannen Enkhuizerzand: "Dit raakt ons in de kern van ons bestaansrecht"

ENKHUIZEN - De zaal is te klein donderdagavond als het Zuiderzeemuseum een debatavond houdt over de uitbreidingsplannen van recreatiegebied Enkhuizerzand. Niet alleen het museum, maar ook inwoners, het actiecomité, campinggasten en watersporters geven aan niets voor de plannen te voelen.

"Aan de kant van het water, juist waar dit museum zo bekend om is, wordt het maritieme karakter aangetast door huizenbouw van wel elf meter hoog", aldus directeur Stephan Warnik van het Zuiderzeemuseum. In het plan dat er nu ligt, komen er vier strekdammen in het water te liggen met vakantiewoningen die tot 11 meter hoog mogen worden. De woningen grenzen direct aan het museum.

Lees ook: Verzet tegen ontwikkeling Enkhuizerzand neemt toe: ook ministerie maakt bezwaar

"Natuur vernacheld"

Tijdens de avond worden er foto's getoond hoe het landschapsbeeld vanuit het museum eruit zou komen te zien. Dat valt bij velen niet in goede aarde. "Heel de wereld is met de natuur bezig en hier wordt de natuur gewoon vernacheld!", vindt Netty Reder van het actiecomité tot behoud van Enkhuizerzand. De hele week delen ze al flyers uit om handtekening te verzamelen. Ook zij zullen een bezwaar indienen.

Lees ook: Extra parkeerplekken Zuiderzeemuseum op Enkhuizerstrand onzeker

Parkeren op lange baan

Al een tijdje is er onenigheid tussen het Zuiderzeemuseum en de gemeente Enkhuizen over de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand. Een verzoek voor meer parkeerplaatsen voor het museum werd eerder door de gemeente afgewezen. "Parkeren is al eigenlijk geen issue meer, want dit plan raakt ons in de kern van ons bestaansrecht. En dat willen we van tafel", aldus Warnik.

De gemeente Enkhuizen laat in een reactie weten de bestemmingsplanprocedure af te wachten. Tot 15 mei kunnen er zienswijzen worden ingediend.