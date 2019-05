Texel is het neusje van de zalm voor strijdende vogelspotters

TEXEL - Texel staat dit weekend in het teken van vogels. Jong en oud kunnen op het Wadden Vogelfestival kennismaken met Texel als vogelparadijs. Gevorderde vogelaars doen mee aan een wedstrijd wie in 24 uur zoveel mogelijk soorten spot.

"Kijk daar loopt een Engelse kwikstaart, dat kleine gele vogeltje daar. Veel bijzondere vogels doen Texel als rust en voedselplaats aan tijdens hun trektocht", zegt Marc Plomp. Hij is fanatiek vogelaar en probeert zijn enthousiasme voor vogels over te brengen op ieder die daar open voor staat.

Toeter

Sinds enige tijd runt hij het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp. "Vogels kijken verveelt geen moment. Elk tijdstip van de dag zie je ook weer andere vogels. En je kan het op verschillende manieren doen. Niet iedereen hoeft met een toeter op zijn fototoestel op zoek te gaan naar zeldzame exemplaren."

Texel telt zo'n 395 soorten vogels. Binnen Nederland is er geen gemeente met zoveel verschillende soorten vogels als Texel. "Dat komt omdat Texel zo'n grote diversiteit aan landschappen heeft. Wad, strand, bos, duingebied, plas-drasland, weiland en bouwland. En Texel ligt ook heel gunstig op de route van de trekvogels van noord naar zuid en andersom."

Een bekende vogels die vaak symbool staat voor Texel is de lepelaar. Toch was het niet deze sierlijke vogel die enkele jaren geleden verkozen werd tot de Tesselse vogel, maar het werd de scholekster. Zwart met wit en een oranje wortelkleurige snavel. Op z'n Tessels heet 'hij de lieuw.

Natuuronderwijs

Ruim 100 jaar gelden zette de onderwijzer Jacques P. Thijsse zich op Texel in voor het beschermen van vogels en educatie in natuuronderwijs op het eiland en daarbuiten. Marc Plomp doet anno nu min of meer hetzelfde. Hij organiseert excursies en probeert mensen de schoonheid van natuur en vogels bij te brengen. "Vogelspotten is tegelijkertijd rustgevend en spannend."

De opbrengst van het Wadden Vogelfestival komt ten goede aan de wulp. Deze duinvogel heeft het tegenwoordig heel moeilijk. Met geld kan er meer gebied worden ingericht als broedgebied voor deze vogel met zijn naar de grond krommende snavel.