Politie slaat alarm om 'onberekenbaar persoon' bij station Bloemendaal

BLOEMENDAAL - De politie heeft zojuist met een Burgernetmelding gewaarschuwd uit te kijken in de buurt van het station in Bloemendaal. Er wordt gezocht naar een blanke man met witte pet, bril en baard die omstanders nadrukkelijk níet moeten benaderen.

Een politiewoordvoerder laat in een toelichting aan NH Nieuws weten dat het gaat om een 'onberekenbaar persoon'. Het zou gaan om een preventieve melding. Het is nog onduidelijk of een incident aan de melding vooraf is gegaan.