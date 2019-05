Hans Teeuwen doet 'dansje' op Amstelveense kermis

AMSTELVEEN - Cabaretier Hans Teeuwen is niet vies van een beetje absurdisme. In een nieuwe video die online is verschenen, is Teeuwen swingend en dansend op de kermis in Amstelveen te zien. De sfeer zat er bij de cabaretier goed in, maar of dat bij de andere kermisbezoekers ook het geval was, valt nog te betwisten.

Het is een koddig beeld: een frivool bewegende man in het bijzijn van kinderen die staan te wachten voor een ritje in de botsauto's. Wat moet het meisje met de lolly hebben gedacht toen ze de 'verwarde man' zag rondhuppelen?

Bekijk de beelden van de dansende Hans Teeuwen hieronder.