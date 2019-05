'Focus op examen en ik ga niet falen': Meestervlogger maakt opnieuw examenrap

AMSTERDAM - Met opnieuw een examenrap, steekt de 26-jarige 'Meestervlogger' Dylan Brummen een hart onder de riem bij zijn Amsterdamse leerlingen. De video is inmiddels al bijna 3.000 keer bekeken op YouTube.

In zijn nieuwe 'examenrap' rapt hij samen met collega 'MeesterHidde' om hiermee zijn leerlingen extra te motiveren voor hun examen. Focus op examen, en ik ga niet falen. Ik ga die shit echt halen. Ik ga de hele fam (familie) trots maken," is één van de teksten van het nummer.

Van Brummen staat sinds drie jaar voor de klas op de Culinaire Vakschool Hubertus & Berkhoff in Amsterdam-Zuid. Op zijn YouTube-kanaal plaatst hij geregeld vlogs over zijn privéleven en vanuit de klas. Met deze vlogs probeert hij op zijn manier lesgeven te verbeteren. Zo liet hij eerder aan NH Nieuws weten hiermee: "Het achterste van zijn tong te laten zien, en hierdoor krijgt hij een hogere motivatie in het klaslokaal terug."