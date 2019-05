Breuk in spoor bij Castricum: geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar

CASTRICUM - Een tegenvaller voor treinreizigers tussen Uitgeest en Alkmaar. Tot vanmiddag rijden er geen treinen op dat traject. Oorzaak is een breuk in het spoor, zoals is te zien op foto's van spoorwegbeheerder ProRail.

De breuk zit in het spoor ter hoogte van de overweg bij Castricum en werd eergisteren ontdekt. Door de noodzakelijke reparatie rijden er sinds vannacht geen treinen. Dat duurt nog tot 14.00 uur vanmiddag, verwacht ProRail.

Complex

ProRail spreekt van een 'complexe reparatie'. Dat komt doordat de sporen liggen 'ingegoten' in de overweg. "De nieuwe sporen moeten uitharden in de gietmassa en dat kost tijd."

De NS zet bussen in als vervangend vervoer. OV-reizigers wordt aangeraden voor vertrek een reisplanner te gebruiken.